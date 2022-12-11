والد طفلتي الإسكندرية قبل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاتهما: «حلمت بيهم»

ليلة صعبة عاشها والدي الطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات محاكمة الصيدلانية والعاملة معها، المتهمتان بقتلهما، فبدلا من أن يفكر والدي الطفلتين في احتياجاتهما المدرسية لمن هم في مثل سنهما، أصبح تفكيرهما منصب على استرجاع حقهما بعد وفاتهما والسير في إجراءات التقاضي.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قضية مقتل الطفلتين إيمان وسجدة، وذلك بعدما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات.

والد الطفلتين إيمان وسجدة: حلمت بهما

وقال محمد النجار، والد الطفلتين إيمان وسجدة، اللتان توفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي في الإسكندرية، إنها كانت ليلة صعبة عليه هو وزوجته، إلا أنهما قد حلما بابنتيهما ترتديان الملابس البيضاء في الجنة، وهو ما صبرهما على فراقهما، ويريدان استرجاع حقهما.

والد الطفلتين إيمان وسجدة: أثق في القضاء

واضاف والد الطفلتين إيمان وسجدة ل«الوطن»، قبل بدء الجلسة الأولى من محاكمة المتهمتان في مقتل بنتيه، أنه يثق في قضاء مصر من أجل عودة حق ابنتيه الراحلتين، مؤكداً أنه لم يعد لديه شيء لفعله سوى النظر للسماء والقول: «يارب ارحمهم ورجع لي حقهم».

والد الطفلتين إيمان وسجدة: احتسبتهما شهيدتين

وتابع: «أنا احتسبت عيالي شهداء، وميعزوش على اللي خلقهم، الله جاب الله خد الله عليه العوض»، مستكملا أن كل ما يأمله أن يأخذ كل شخص جزائه عما فعله.

ولفت إلى أن زوجته قد أدلت بشهادتها أمام نيابة محرم بك، وأكدت أن ابنتيه قد أصيبتا بدور برد وحساسية في الصدر، وأخذتهما إلى الطبيب الذي بدوره كتب لكل منهما روشتة بالعلاج بنوعين مختلفين، وحصلت كل منهما على الحقنة المدونة في أول يوم بعد إجراء اختبار الحساسية.

وأشار إلى أن والدتهما اصطحبتهما إلى الصيدلية في اليوم التالي، ولم يجدوا الدواء، فقالت لهن الصيدلانية إنه يوجد دواء مثيل، أي نفس المادة الفعالة لكن من شركة مختلفة، وبعد البحث عما دون في الروشتة ولم يجدوه، انصاعت الأم إلى اقتراح الصيدلانية لأخذ المثيل.

والد طفلتي الإسكندرية: والدتهما طلبت اختبار حساسية ثاني يوم

وأكد والد طفلتي مينا البصل بالإسكندرية، أن زوجته طالبت عاملة الصيدلية إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن، فكان ردها: «لا ما هما خدوا حقن امبارح ومحصلش حاجة»، على الرغم من أن العلبة مدون عليها ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل كل مرة.

حالة الطفلتين بعد الحقن

وأشار إلى أن الطفلتين بعد حصولهما على الحقنة، شعرت الكبيرة بألم في رأسها، والثانية شعرت بغثيان وقيء، فاصطحبهما سريعا إلى أقرب صيدلية، فأكد له المتواجد بها أنهما يشعران بالجوع فقط، لافتا إلى عدم اقتناعه بالكلام، فأخذهما إلى صيدلية أخرى فطالبه الصيدلي الآخر التوجه بهما سريعا إلى المستشفى.

والد الطفلتين: عاوز حقهم

وأكد أنه تواجد في المستشفى بالطفلتين من 11.30 مساء وحتى 5 فجرا، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذهما باءت بالفشل وتوفيتا، مطالبا بحقهما ممن تسبب في وفاتهما.