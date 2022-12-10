120 دقيقة في مواجهة النيران.. كواليس إخماد حريق استوديو شبرامنت بـ18 سيارة

جهد كبير بذله رجال الحماية المدنية بالجيزة في مواجهة النيران الكثيفة التي اجتاحت استوديو داخليا بمنطقة فرع كامل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، على مساحة ألف متر مربع عبار عن هنجر بداخله بلاتوهات خشبية بها معدات تصوير، وتم إخماد الحريق في 120 دقيقة وسط تصاعد كثيف للأدخنة، وتمت عمليات التبريد للتأكد من إخماد النيران دون وفيات أو إصابات.

18 سيارة إطفاء شاركت رجال الحماية المدنية في عمليات الإخماد

تفاصيل الحريق، ورد للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا في اتصال تليفوني من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل استوديو داخلي بمنطقة فرع كامل بدائرة القسم، على الفور انتقل إلى مكان الحريق المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، وبالانتقال والفحص تبين أن الاستوديو ملك المدعو أحمد بلال، وتم الدفع بـ18 سيارة وسلالم الهيدروليك، وخزانات المياه لمجابهة النيران، قبل امتدادها للأماكن المجاورة.

معاينة مكان الحريق من قبل فريق النيابة

بعد إتمام عملية الإخماد، انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحريق، وقررت جهات التحقيق ندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات في الحريق، وسرعة سؤال مالك الاستوديو، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.