تفاصيل مصرع 3 أشقاء إثر حريق منزلهم بالقناطر.. «كان غارقين في النوم»

وجهت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، التعازي في مصرع 3 أشقاء بمنطقة عزبة الآياتي في مركز القناطر الخيرية، إثر حريق نشب في منزلهم فجر أمس، إذ كان الضحايا الثلاثة من أبناء الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم والمتميزين بالتعليم الأزهري.

وأصدرت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، بيانًا على صفحتها بـ«فيس بوك» نعت فيه ضحايا الحادث، ووصفتهم بـ«شهداء الأزهر»، وهم يوسف محمد عواد 14سنة وشقيقته «شروق» 12 سنة، وشقيقهما «عواد» 8 سنوات، مضيفة أن 3 حاملين كتاب الله ومن أبناء الأزهر الشريف بمعاهد القناطر الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وفد أزهري يقدم العزاء لأسرة الأشقاء ضحايا حريق القناطر

وتقدم الشيخ ممدوح عبد الجواد مدير عام العلوم الدينية والعربية، والدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية وجميع العاملين بمنطقة القليوبية بالأزهر، بخالص العزاء لأسرة ضحايا الحادث سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمتهن وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يجعلهم ذخرا لأهلهم وشفاعة لهم يوم العرض على الله وأن يجعلهم برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وتقدم وفد من رجال الأزهر بالقناطر، جنازة الضحايا الأشقاء الـ3 ضحية حادث حريق منزل العائلة بعزبة الأياتي بالقناطر الخيرية ي محافظة القليوبية، وأبلغوا الأسرة تعازي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب وصاحب الفضيلة الدكتور وكيل الأزهر والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

فيما قدم الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية العزاء والمواساة تلفونيا لجد الضحايا الـ3 نظرا لسوء الحالة النفسية لوالدهم، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

تفاصيل مصرع 3 أشقاء في حريق منزلهم بالقناطر

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الأشقاء الضحايا وأهالي عزبة آياتي بمركز القناطر على الأشقاء، الذين راحوا ضحية حريق شب في منزلهم فجر أمس الجمعة وشيعت جنازتهم مع عصر نفس اليوم، بينما أنقذت العناية الإلهية الأب والأم والأخ الصغير من موت محقق، بعد خروجهم من المنزل لإجراء كشف طبي على والد الضحايا بعد شعوره بحالة إعياء.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الحريق شب فجر أمس، حيث خرجت والدة الأطفال بصحبة والدهم للكشف عليه واصطحبت معها شقيقهم الصغير حمزة، بينما كان الضحايا غارقين في النوم.

وتبين من أقوال والد الضحايا في التحقيقات في حريق منزله بسبب ماس كهربائي فجر أمس أن، الأطفال الضحايا الـ3 حافظين لكتاب الله والجميع كان يحبهم وأن الحادث فاجعة كبرى ويشهد لهم الأهالي بالطيبة وحسن الأخلاق.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز القناطر بنشوب حريق بمنزل سويسي بالقناطر ووجود وفيات في الحريقز

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ونقل الجثث للمستشفى، وتبين أن الحريق شب في منزل المواطن محمد عواد من عزبة آياتي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، فجر أمس ونتج عن الحريق وفاة 3 من أبنائه إثر ماس كهربائي.