السيطرة على حريق اندلع داخل سوبر ماركت في المنصورة

شب حريق داخل سوبر ماركت بشارع الترعة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق بعدما علل صاحب المحل بوقوع ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة شارع الترعة دائرة القسم.

السيطرة على حريق سوبر ماركت في المنصورة

انتقل ضباط وحدة المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية وإخماده، وبسؤال مالك المحل علل وقوع ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الكهربائية مما نتج عنها اندلاع النيران والتهام محتويات المحل.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعةً وإخطار النيابة العامة وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وعمل حصر بالخسائر المادية جراء الواقعة