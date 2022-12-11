تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها 1350 سائحا بالأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 1350 سائحا من مختلف الجنسيات، وسط استقرار الأحوال الجوية، بحسب ما ذكره كابتن أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر.

البالون الطائر بالأقصر

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، لافتا إلى أن الجنسيات الأمريكية والروسية والرومانية والهولندية والإسبانية والهندية، تأتي كأكثر جنسيات ترفع نسبة الإشغال بالأقصر.

وأشار رئيس اتحاد البالون، إلى أن إقلاع رحلات البالون يكون بشكل يومي من المطار المخصص، في مواجهة معبد حتشبسوت غرب الأقصر، وذلك بعد الحصول على موافقة برج المراقبة بالمطار، بعد التأكد من مناسبة الجو للطيران، حيث تقلع أول رحلة في تمام الخامسة فجرا ثم تتوالى باقي الرحلات في الإقلاع، حتى تهبط آخر رحلة في السابعة صباحا.

مدة الرحلة تصل لـ40 دقيقة

واستطرد «الطيب»، أن مدة الرحلة الواحدة للبالون تستغرق من 35 إلى 40 دقيقة كحد أقصى، حيث تهبط جميع الرحلات قبل ازدياد سرعة الرياح والتي تؤثر على سلامة الطيران، لأن البالون يحلق وفق اتجاهات الرياح.