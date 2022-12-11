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حالة الطقس اليوم في سوهاج.. مائل للبرودة ليلا ورياح وأتربة نهارا

كتب:

شيماء دراز
02:06 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
حالة الطقس اليوم.. تعبيرية

حالة الطقس اليوم.. تعبيرية

تشهد حالة الطقس بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، استمرار الطقس الخريفي، ويصبح الطقس مائل للبرودة ليلا، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 25 مئوية، والصغرى 10 درجات، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس بسوهاج اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم، هبوب رياح محملة بالأتربة على فترات من النهار، بسرعة 10 كم بالساعة، بينما تسجل الرطوبة 31%، مع سطوع الشمس، خاصة فترة الظهيرة.

نصائح هيئة الأرصاد

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بزيادة قطعة ملابس خاصة الأطفال في فترة المساء، إذ يسود طقس مائل للبرودة على أنحاء البلاد كافة.

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بقلم شيماء دراز