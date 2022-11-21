«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس سوهاج اليوم: ارتفاع في درجة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الاثنين، بمحافظة سوهاج يكون مشمس نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأسبوع الجاري، بزيادة نحو 8 درجات عن الأسبوع الماضي.

درجة الحرارة اليوم في سوهاج

وأشار الهيئة العامة للأرصاد، في بيان، إلى أن درجة الحرارة في سوهاج اليوم سجلت نحو 29 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة الصغرى نحو 14 درجة، فيما بلغت درجة الرطوبة نحو 41 درجة مئوية مع هبوب رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

طقس اليوم على الأنحاء كافة

ويسود طقس اليوم الإثنين مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وصولا لشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.