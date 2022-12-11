حالة الطقس اليوم في المحافظات.. احذر الشبورة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات حيث تشهد العديد من المحافظات تكون عدة ظواهر جوية منها الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، مع وجود الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير التوقعات إلى أنه يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره مع تكون الشبورة المائية والأتربة وذلك في محافظات البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية» يشير بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية مع وجود أتربة عالقة، على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلا.

طقس اليوم الأحد في محافظات السواحل

وجاء طقس اليوم الأحد في محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العلمين» مائل إلى البرودة ليلا معتدل الحرارة نهاراً مع تكون الشبورة المائية والرمال المثيرة للأتربة.

وجاء طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «بورسعيد ورفح ووسط سيناء» مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة أول الليل مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

وجاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر لطيف في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مشمس لطيف ليلا.

وفيما يتعلق بطقس جنوب الصعيد يكون مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا مشمس، وجاء طقس شمال الصعيد «الفيوم، بني سويف، المنيا» مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا مشمس.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم الأحد جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 9 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

وسجلت بعض المناطق درجة حرارة أقل من 10 للصغرى وهي:

دمنهور سجلت الصغرى بها 5 درجات

كاترين الصغرى 5 درجات

المنيا الصغرى 9 درجات

أسيوط الصغرى 9 درجات

تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية

حذر الدكتور خالد محمود أخصائي أمراض الصدرية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية من حالة الطقس اليوم حيث نصح المرضى بعدم النزول إلا في حالة الضرورة، مناشدا المرضى بارتداء الكمامات حماية لهم.