بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «دمنهور- حوش عيسى»، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور حوش عيسى بنطاق ذات المركز، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة الميكروباص، وتبين إصابة كل من ناجي سلامة محمد، 35 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم وجرح قطعي في الرأس، وسلامة فرج إبراهيم، 31 سنة، مدرس، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام منصور عبد الهادي، 30 سنة، مدرس، مصاب بحرج في الوجه وكسر في الساق اليمنى، وسعيد عبدالفتاح اسماعيل، 50 سنة، سائق، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن.