إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوي في البحيرة

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون قبل قليل وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جبل حامد اتجاه الدولي محور الضبعة بنطاق ذات المركز، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، حسن محمد حسن، 53 عاما، مقيم الأقصر، نوبي سيد ربيع، 45 عاما، مقيم الأقصر، مؤمن هاني عبد العزيز، 14 عاما، مقيم الإسماعيلية، ومحمد يحيى عبد اللطيف، 29 عاما، وأحمد حسيني إسماعيل، 34 عاما، مقيم الإسماعيلية، محمود عبد الرحمن عبد العظيم، 27 عاما، مقيم الإسماعيلية، محمد عاطف عبد الحميد، 23 عاما، مقيم الشرقية، وإسلام حجازي السيد،17 عاما، مقيم الإسماعيلية وجميعهم مصابين بكسور.

كما أصيب عمر أحمد سيد، 35 عاما، ومحمود عبد العزيز محمد، 36 عاما، مقيم الإسماعيلية، أحمد فريد محمد، 38 عاما، مقيم الإسماعيلية، مصطفي مرضى جمعة، 37 عاما، مقيم الأقصر، محمد حسن خليل، 26 عاما، مقيم الإسماعيلية، وهاني عبد العزيز عبد اللطيف، 40 عاما، مقيم الإسماعيلية، بجروح خفيفة.

وجار التعامل مع الحالات المصابة داخل مستشفى وادي النطرون العام وعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.