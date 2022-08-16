إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي البحيرة

شهد طريق جناكليس الصحراوي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير العام؛ لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 4 عمال مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جناكليس الصحراوي بنطاق ذات المركز وجار عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة أشرف عبده رحيم 55 سنة، عامل زراعي، وبلتاجي الخبيري إبراهيم 40 سنة، عامل زراعي، وعبدالله معوض 17 سنة، عامل زراعي، وأحمد سامي حمد 20 سنة، عامل زراعي، وجميعهم مقيمين في مركز أبو المطامير.

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.