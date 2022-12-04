جامعة الإسكندرية تبحث مع مركز الابتكار الأمريكي دعم التعاون المشترك

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور تريك تيد ويل المدير التنفيذي لمركز الابتكار «سيمث تك» بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدير مبادرة «STEM» للابتكار، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لصندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، ونواب رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات ومسؤولي وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، ورجال الصناعة.

وفي كلمته، أكد «قنصوة» أن هذا اللقاء في إطار نقل الخبرة العالمية في إنشاء التكنولوجي بارك في جامعة الإسكندرية، لتعزيز إنشاء الاقتصاد المعرفي والتعاون والاستفادة من خبرة «تيدويل» فى مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

التكامل بين الأبحاث العلمية وسوق العمل

وأشار إلى استراتيجية جامعة الإسكندرية نحو تحقيق التكامل بين مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها وتقوم بها، ومتطلبات الصناعة والاقتصاد المعرفي، لتحقيق التنافسية في التنمية الاقتصادية إتساقا مع أهداف ورؤية مصر 2030.

وأكد «قنصوة»، أن التحدي الأكبر للجامعة هو كيفية تسويق تلك الأبحاث العلمية والتكنولوجيا الواعدة من خلال تحديد الأسواق المناسبة، وجذب الشركاء من الصناعة والشركات العالمية ورجال الأعمال الذين يمكنهم مواصلة تطوير وتصنيع المنتجات، والتعرف على احتياجات المستهلكين، لاسيما أن محافظة الإسكندرية تقع في مجتمع صناعي يمثل 44% من الصناعة المصرية وتمثل فيه صناعات الغاز والبترول البتروكيماويات 58 % من الصناعه المصرية.

إنشاء التكنولوجي بارك في جامعة الإسكندرية

ولفت «قنصوة» إلى الـ«technology park» الذي تنشأه جامعة الإسكندرية يهدف إلى توطين ونقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة، وتكوين شراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة، واستثمار الوقت والجهود لتحويل الملكية الفكرية إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأشار إلى أن الـ«technology park» بالجامعة سيُزود بالبنية التحتية اللازمة لدعم الابتكارات وربطها بالصناعة، لإقامة شركات ناشئة وحاضنات تكنولوجية قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية ومن يتعاون معها، فضلاً عن نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة «start up» بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.

فيما أكد الدكتور تريك تيد ويل، أنه سعيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية الرائدة من خلال إنشاء الـ«technology park»، ما يؤهلها لتكون لديها فرصة عظيمة للاستثمار في العقول ونقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن تميز مصر بوجود مناخ امن يساهم في دعم وتوطين التكنولوجيا .

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ستعقد على مدار اليوميين القادمين ورشة عمل بعنوان «تعزيز ثقافة الإختراع ونقل التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية»، بحضور الدكتور تيرك تيدويل، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لمناقشة الأفكار المختلفة وكيفية تسويق الأبحاث العلمية وربطها باحتياجات الصناعة.