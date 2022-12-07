نتائج انتخابات اتحادات طلاب 5 كليات في جامعة الإسكندرية

أعلنت 5 كليات في جامعة الإسكندرية، نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022 – 2023، بأسماء الفائزين بمنصب رئيس التحاد الكلية ونائبه، بعد انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية في الكليات، اليوم الأربعاء، بحسب الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات.

وفاز محمد أحمد ندا، طالب بالفرقة الرابعة، شعبة اللغة الإنجليزية في كلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، وعبد الرحمن دباس، طالب بالفرقة الثالثة، بشعبة اللغة العربية، بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

نتيجة انتخابات اتحاد طلاب كلية الآداب

وجرى انتخاب الطالب كمال الحداد، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الآداب، والطالب علي هاني، نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الكلية، وتم انتخاب الطالب محمد صفوت بليغ رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب البيطري، والطالب أحمد محمود مرسي، نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الكلية.

وأسفرت انتخابات اتحاد طلاب كلية الطب البشري عن فوز الطالب عبد الرحمن السبكي بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، والطالبة زهوة الراعي بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

نتيجة انتخابات اتحاد طلاب كلية الزراعة

وحصل الطالب مهاب عادل علي الملاح، على لقب رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة، والطالب سمير محمود عبد الرحمن بمنصب، نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية.