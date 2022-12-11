«صحة بورسعيد»: نستهدف تطعيم 101 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف أكثر من 101 ألف طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين والأجانب المقيمين بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 400 فريق ثابت ومتحرك.

التطعيم ضد شلل الأطفال في بورسعيد

وقال «أبو هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أطلقا شارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم، من خلال أكثر من 400 فريق طبي ثابت ومتحرك في كافة ربوع المحافظة، بإجمالي أكثر من 800 عضو خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل.

وأكد وكيل «صحة بورسعيد» أنه تم استعراض كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة والتأكيد على تدريب الفرق المشاركة وتوافر الطعوم، مشيرا لوجود الفرق الإشرافية التي تقوم بمتابعة أداء فرق العمل سواء الثابتة منها أو المتحركة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة أطفالها.

مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، إلا أن هذه الحملات القومية التي تنطلق على مستوى الجمهورية تأتي في إطار رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، حفاظا على صحتهم وتأكيدا على استمرار مصر خالية من هذا المرض.