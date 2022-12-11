انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالوادي الجديد

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات لـ «الوطن»، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارًا من اليوم الأحد 11 ديسمبر، وعلى مدار 4 أيام متتالية، موضحا أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة.

تطعيم الأطفال بصفة دورية

وأوضح أن مرض شلل الأطفال يعد من الأمرض غير المعدية، ويصيب الطفل بشلل دائم، ويتوجب علينا تطعيم الأطفال بصفة دورية ليكون سلاحا للحفاظ على أطفال مصر من الشلل، لذلك تنظم وزارة الصحة والسكان حملات قومية لتطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات بصفة دورية.

فرق طبية مدربة وجاهزة

وتابع وكيل الوزارة، أن التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع النطاق الجغرافي لمحافظة الوادي الجديد وبالمجان، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.