انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في 13 مركزا و330 قرية بكفر الشيخ اليوم

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم 525 ألفا و618 طفلا بنطاق قرى ومدن الإقليم، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية الصحة بالمحافظة وانتشار موسع للفرق الطبية المشاركة ضمن فعاليات الحملة.

التطعيم ضد شلل الأطفال

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، أنه اطلع على كافة استعدادات مديرية الصحة بالمحافظة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مشيرا أنها تستهدف الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام متتالية، وذلك بدءا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الأطفال من أي أمراض معدية، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

معلومات عن الحملة بكفر الشيخ

ومن جانبها أشارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، في بيان، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف جميع قرى ومراكز المحافظة بهدف الحفاظ على صحة أبنائنا الصغار.

وأكدت وكيل «صحة كفر الشيخ»، أن الحملة تستهدف تطعيم 525 ألفا و618 طفلا وطفلة على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك في 13 مركزا إداريا، و330 قرية أم، و22 من الأسواق العامة بالمحافظة.

ويشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال أكثر من 3 آلاف شخص ضمن فرق العمل الطبية للتمريض والأطباء.