تنطلق صباح اليوم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية وتستمر لمدة 5 أيام ، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة والسكان من أجل صحة أفضل للأطفال الصغار والذي يقدم بشكل مجاني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أهم 10 معلومات عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، من أجل صحة الأطفال وكيفية الوصول إليها، بحسب ما أعلنته مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية.

تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

- الحملة تستهدف تطعيم حوالى 747 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب.

- التطعيم يقدم من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات.

- يهدف التطعيم إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

التطعيم مجاني

- التطعيم مجاني وآمن تماما.

- يتم عن طريق طريق نقطتين بالفم من طعم «سابين» أحادي التكافؤ نمط 2.

الفرق الطبية في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

- الحملة تتم من خلال 2141 فريقا طبيا تضم ما يزيد عن 5 آلاف فرد مدرب على أعلى مستوى.

- مشاركة إدارات الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة في الحملة بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

- أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية.

تتواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية خلال تلك الأماكن:

- تجوب المنازل «من شقة لشقة» في جميع أنحاء المحافظة.

- أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة.

- الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.