إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة بجنوب سيناء.

بلاغ بانقلاب ميكروباص

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شركة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع الرواد للجبس بين أبو رديس وأبو زنيمة على الطريق الجديد، وتحمل أرقام وحروف «8782 ج ن غ».

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وهم حنان عبدالرحمن رمضان، 48 سنة، من القاهرة، اشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالضلوع، وخالد محمد السيد رضوان، 46 سنة، القاهرة، كدمة شديدة بالكتف والظهر، وأحمد سيد محمد سليم، 50 سنة، من المنوفية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد زكريا، 17 سنة، من القليوبية، كدمات متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب محمد أشرف السيد أبو النور، 32 عاما، من المنوفية، وأحمد أحمد عادل حسن، 22 سنة، من كفر الشيخ، وفؤاد إيهاب محمد، 29 عاما، السويس، كدمات متفرقة، ووصال إبراهيم السيد، 48 سنة، شبرا الخيمة، كدمات بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة حسن محمد حسن، 58 سنة، شبرا الخيمة، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، وحبيبة سنجر عبدالحميد، 17 سنة، من القاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

وأصيب أيضا محمود مبارك عبدالجليل، 24 سنة، من المنيا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالرحمن فتحي رجب، 21 سنة، من المنوفية، وأبو بكر عبود صادق، 28 سنة، من سوهاج، وأحمد طلعت عبد المحسن، 19 سنة، من المنوفية، سحجات وكدمات متفرقة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبو رديس، في تصريحات لـ«الوطن»، صباح اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من المصابين خرجوا من مستشفى أبو رديس بعد تلقي العلاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.