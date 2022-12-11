احتفالات على شواطئ الغردقة بفوز منتخب المغرب لليوم الثاني (صور)

استمرت الفرحة بفوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وصعوده لدور نصف النهائي، وظهر ذلك بقوة على شواطئ الغردقة، منذ الأمس وحتى صباح اليوم الأحد، واحتفل «المغاربة» الموجودين بمدينة الغردقة مع المصريين وبقية السائحين الأجانب على الشواطئ، وارتدى عددًا كبير منهم «تى شيرتات» المنتخب المغربي، ورفعوا العلم المغربي تعبيرًا عن شعورهم بالفخر بما فعله منتخب بلادهم.

فرحة فوز منتخب المغرب

وأشار محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفرحة مستمرة منذ أمس عقب فوز المنتخب المغربي الشقيق، موضحًا أن عدد كبير من السائحين، استيقظوا لليوم التالي محتفلين على شواطئ الغردقة بفرحة النصر، الذي حققه منتخب المغرب الشقيق بمشاركة السائحين الأجانب والعاملين في القطاع السياحي بالرقص والأغاني وتبادل التهاني.

سفير المغرب تابع المباراة في الغردقة

ومن جانبه قال كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن السفير المغربي أحمد التازي، حرص على مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال من داخل أحد المنتجعات السياحية الكبرى برفقة اسرته بالغردقة، مرتدين «تي شيرت» منتخب وأعلام المملكة المغربية، مازحًا «الغردقة وشها حلو على المغرب»