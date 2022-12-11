الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين على متن 116 رحلة طيران اليوم

تستقبل مدينتا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، تزامنا مع قرب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاعا في نسبة الإشغالات.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 18 ألف سائح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان حوالي 18 ألف سائح، اليوم الأحد، حيث من المقرر وصول 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات إلى مطار الغردقة، على متن 101 رحلة طيران، ووصول 3 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم، على متن 15 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع قرب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يتوافد آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة لقضاء إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة في الغردقة ومرسى علم.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، ومن المتوقع أن تتعدى حاجز 90% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، مع توافد آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.