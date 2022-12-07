طقس شمال سيناء اليوم الأربعاء.. ارتفاع الحرارة 4 درجات

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن الأيام الماضية، وذلك بعد بزوغ شمس النهار، وانجلاء الغيول من السماء والتي سيطرت على المحافظة لمدة يومين متتاليين.

وشهدت مدن وقرى شمال سيناء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، وسطوع شمس النهار والتي بدورها أدت الى دفء المكان واعتدال الحرارة، وهدوء أمواج البحر، التي كانت مرتفعة خلال الأيام الماضية بسبب الرياح الشمالية الباردة.

ارتفاع الحرارة 4 درجات

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة سجلت اليوم 21 درجة مئوية، بارتفاع 4 درجات عن أمس

وأضاف المرصد المناخي، أنه برغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الأمور ما زالت غير مطمئنة خلال الشهر الجاري، وذلك لوجود تقلبات مناخية بشكل مستمر، وقد تجد فصول العام الأربعة خلال اليوم الواحد، سواء من انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، أو اعتدالها.

تنظيف رواكد الأمطار

بدوره ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه قام بتنظيف شوارع المدينة بالكامل من رواكد الأمطار التي تساقطت بشكل متقطع خلال اليومين الماضيين، وأنه تم تنظيف بلاعات الصرف الصحي والبيارات الخاصة بتصريف الأمطار.

وأضاف مجلس المدينة، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات من المواطنيين أو مشكلات خلال تساقط الأمطار أو هبوب الرياح الذي حدث، مشددًا على استعدادات المجلس وشركة المياه لجميع الاحتمالات المتوقعة.