تفاصيل معرض «أيادي مصر» للمنتجات التراثية واليدوية: منتجات من 16 محافظة (فيديو)

كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، تفاصيل معرض «أيادي مصر» للمنتجات التراثية واليدوية، موضحة أنّه يجمع المنتجات والعارضين من كل المحافظات، إذ شمل مشاركة أكثر من 16 محافظة، ولاقى إقبالًا رائعًا من المواطنين أو السائحين والزائرين لأسوان.

مدّ المعرض 48 ساعة وزيادة ساعات افتتاح المعرض من 9 صباحا لـ11 مساءً

وأضافت نائب محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أنّ محافظ أسوان قرر مدّ المعرض 48 ساعة وزيادة ساعات افتتاح المعرض من 9 صباحًا حتى 11 مساءً نظرا لإقبال المواطنين ووجود أفواج سياحية في أسوان بشكل كبير.

بيع المنتجات المعروضة خلال أول يومين

وتابعت نائب محافظ أسوان: «ميزة المنتجات أنّ بها اختلاف كبير، لا يوجد رتابة، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على المنتجات في محافظات الجيزة وبني سويف والوادي الجديد وقنا من الفخار، إضافة إلى مفروشات السجاد اليدوي، وبعض المنتجات الزجاجية المصنوعة من الزجاج حيث جرى بيع المعروض كله في أول يومين، والعارضون فوجئوا من حجم الإقبال على منتجاتهم».