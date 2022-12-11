افتتاح معرض بيع الكتب القديمة في جامعة أسيوط.. الكتاب بـ5 جنيهات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، العمل على توفير مستلزمات الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات التعليمية، مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في القيام بدورها المجتمعي في تسخير سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض بيع الكتب القديمة، والذي تنظمها الإدارة العامة للمكتبات، بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة، ووائل محمد أمين الجامعة المساعد، وخالد عارف مدير عام المكتبات، وزكريا محمد فراج مدير المكتبة المركزية، وعدد من العاملين بالمكتبات بالجامعة والطلاب والطالبات.

الثراء الثقافي والمعرفي

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان له، إن توفير مثل هذه الفعاليات يساهم في تكوين حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدي الطلاب بما يدعم قدرتهم علي التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة، فضلاً عن خدمة الباحثين من أبناء الجامعة، مشيداً بالجهد المبذول لكافة القائمين علي تنظيم معرض الكتاب الذي يضم العديد من الكتب التراثية والطبية والثقافية بأسعار تنافسية.

كتب تراثية وثقافية وطبية

وأوضح خالد عارف، أن المعرض تمتد فعالياته في الفترة من 11 حتى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر قاعة (A) الملحقة بالمطعم المركزي، حيث يضم عدداً من الكتب الثقافية والطبية والتراثية والنظرية، منها كتب كلية الطب والتمريض والعلوم والتربية الرياضية والمعهد الفني للتمريض، إضافة إلى كتب رعاية الشباب، والمكتبة المركزية، وكتب مستشفى صحة المرأة، مشيراً إلى أن سعر الكتاب العربي خمسة جنيهات والكتاب الأجنبي عشرة جنيهات.