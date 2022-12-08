نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط.. مصطفى علاء رئيسا وزينب أشرف نائبة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، فوز مصطفى علاء حسين الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بمقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وزينب أشرف رياض الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس الاتحاد للعام الجامعي 2022 – 2023، وذلك بالتزكية لكلاهما.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى كل الطلاب الفائزين بأمانات مجلس اتحاد طلاب الجامعة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم وتعزيز جهود إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير سبل الدعم والرعاية المقدمة للطلاب فى كافة المجالات .

رعاية الأنشطة الطلابية

جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس جامعة أسيوط، في أعقاب انتهاء أعمال ختام انتخابات مجلس اتحاد طلاب الجامعة، والذي تم منذ قليل بأرض المخيم الكشفي.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحرص رئيس الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، مؤكداً على إيمان إدارة الجامعة بدور اتحاد طلاب الجامعة باعتبارهم حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، وحرصها على رعاية الأنشطة الطلابية إيماناَ بدورها في إعداد طالب متكامل الشخصية.

الفوز بالتزكية

وكشف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن اختيار رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بالتزكية، ما يعكس علاقة الود والتفاهم التي تجمع بين الطلاب المرشحين والتوافق والاستقرار فيما بينهم على اختيار من يمثلهم، ويعبر عن آرائهم ومشاكلهم ومتطلباتهم.

وذكر «عبد المولى»، أن انتخابات اليوم أسفرت أيضاَ عن فوز سيد يونس الطالب بكلية الزراعة بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية العليا، وصفاء سيد عبد العزيز الطالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة مساعدةً له، وأحمد سيد الطالب بكلية الطب البيطري بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعات والرحلات، وأحمد حامد مساعداَ له، وعبد الرحمن عقل الطالب بكلية التربية بمنصب أمين اللجنة الرياضية العليا، وكريم محمد صديق الطالب بكلية التربية الرياضية مساعداَ له.

كما فاز محمد إبراهيم متولي الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية بمنصب أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، وسارة علاء عبد المجيد الطالبة بكلية العلوم مساعدةً له، ومنة الله عبد ربه الطالب بكلية التربية النوعية بمنصب أمين لجنة النشاط الفنى العليا وندى خالد جابر مساعدةً لها.

وفاز إسماعيل أحمد محمد عاطف الطالب بكلية الحقوق بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، وأحمد جمال كمال الطالب بكلية الآداب مساعداَ له، ويحيى خالد محمد المصرى بمنصب أمين لجنة الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وميرهان يوسف عبد الناصر الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات مساعدةً له.