«البيئة»: خريطة استثمارية لرصد الفرص المتاحة بإدارة المخلفات (فيديو)

قال الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إنه صدر قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إن هناك مخلفات خطرة وأخرى غير خطرة، وخلال شهرين على الأكثر سيكون هناك خريطة استثمارية لمصر كلها من أجل رصد عدد الفرص المتاحة في هذا الشأن.

المخلفات غير الخطرة مثل المخلفات البلدية الصلبة الناتجة

وأضاف رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أنّ المخلفات غير الخطرة مثل المخلفات البلدية الصلبة الناتجة من الأفراد والمخلفات الزراعية ومخلفات هدم وبناء ومخلفات صناعية، أما المخلفات الخطرة مثل الطبية والإلكترونية والبترولية والكيماوية ويتم إدارة المواد الخطرة والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

الإدارة المتكاملة للمخلفات هي العمليات التي يتم تنفيذها على المخلفات

وأشار إلى أن الإدارة المتكاملة للمخلفات هي العمليات التي يتم تنفيذها على المخلفات بداية من الجمع والنقل والتدوير والتخزين والتخلص النهائي الآمن، لكن المراحل التي يتم إدارتها هي التي توجد فيها الفرص الاستثمارية، لأن بعض المراحل ليس لها قيمة إيجابية، إذ أن بعض المراحل لها قيمة سلبية مثل جمع المخلفات ونظافة الشوارع، وهناك مرحال لها قيمة إيجابية مثل تدوير المخلفات.

وتابع: «هناك طريقة لمعالجة المخلفات وهي تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، وبالنسبة لملف تحويل المخلفات لطاقة، فإن لدينا 16 فرصة استثمارية وفرص استثمارية في تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر أو أمونيا خضراء عن طريق عمليات كيميائية وتحويلية ينتج منها الهيدروجين ويستخدم كوقود، ولدعم هذه المنظومة يجب إقرار حوافز للمستثمرين لجذبهم، وتم إقرار هذه الحوافز».