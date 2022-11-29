«التنمية المحلية»: إنشاء 8 محطات لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش، قائلا إن هذه المحطة ستكون واحدة من 8 محطات على مستوى الجمهورية، خاصة المحافظات المغلقة التي ليس بها امتداد عمراني.

نقل وتوطين التكنولوجيا

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ميزة مخطة تحويل المخلفات لطاقة كهربائية أنها تعد نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة العالمية إلى مصر، ووزارة الإنتاج الحربي أجرت تحالفا مع إحدى الشركات العالمية البالغ عددها 52 تحالفا أصبحت مؤهلة وأعلى 8 منها جرى انتقاؤها للعمل طبقا للتعريفة التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في 2019 بشأن تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لكل كيلو ووات ساعة.

وأشار إلى أن ميزة هذه المحطة بأنها تقام على مساحة 10 أفدنة في أبورواش، وتستقبل يوميا 1200 طن، وتنتج في 30 كيلووات في الساعة، وتعمل 340 يوما في السنة، وهذا بحد ذاته سيحدث أكثر من أثر، منها نقل وتوطين التكنولوجيا وجذب استثمارات أجنبية وتكنولوجية.

تقليل نسبة المخلفات

وتابع: «وزير التنمية المحلية صرح بأنه جارٍ إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالأرض، وهذا يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية ودعمها لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وبالتالي يتم تقليل نسبة المخلفات الذاهبة لعملية الدفن الصحي الآمن ومن ناحية أخرى نستخدم المخلفات ونحولها لطاقة».