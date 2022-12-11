التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، صباح اليوم الأحد، إثر حادث سير بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بدفن جثة الضحية.

بلاغ بمصرع طفلة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة تفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت صدمتها سيارة، فيما تم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات، تبين مصرع طفلة تحت عجلات سيارة، وتبين أن الطفلة تقيم رفقة أسرتها بقرية كفر الحصر بمحافظة الشرقية، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

التصريح بدفن الجثة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، فيما صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويها.