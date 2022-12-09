سعر قنطار القطن في الشرقية اليوم.. مزاد علني بمشاركة 13 شركة

سجل سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 9 ديسمبر، في محافظة الشرقية 5000 جنيه وفق ما تم إعلانه في آخر مزاد علني تم انعقاده بالمحافظة، في حضور منفذي منظومة تحسين وتطوير القطن وشركات تجارة الأقطان البالغ عددها نحو 13 شركة، وبلغ آخر سعر للقنطار في المزاد قبل الأخير 4165 جنيها.

5000 جنيه سعر القنطار

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم الجمعة في محافظة الشرقية بلغ 5000 جنيه، لافتا إلى أنه أعلى سعر للقنطار منذ بدء المزادات العلنية على مستوى الحلقات التسويقية.

835 جنيها زيادة في سعر قنطار القطن

وعبر المهندس أشرف نصير عن امتنانه من زيادة سعر قنطار القطن في المزادات العلنية بواقع 835 جنيها، مقارنة بآخر سعر سجله قنطار القطن بالمحافظة في آخر مزاد علني تم انعقاده، لافتًا إلى أن هذا يعزز سعادة المزارع وإقباله في العام التالي على زراعة القطن وبالتالي يعود على الصالح العام في الدولة وعلى المواطن.

5000 جنيه سعر قنطار القطن

وأشار مدير عام مديرية الزراعة، إلى أن المزاد العلني للتداول على الأقطان، جرى افتتاحه بقيمة 4500 جنيه كسعر قنطار القطن، ثم اختتم المزاد بسعر 5000 جنيه للقنطار ليكون هذا أعلى سعر سجله القنطار منذ بدأ التداول على محصول القطن مع بداية موسم البيع.

افتتاح المزاد بقيمة 4500 جنيه للقنطار

يذكر أنه تم التداول على أكثر من 285 ألف قنطار قطن في المزاد العلني الأخير في وجود 13 شركة من تجار الأقطان، بواقع 27170 كيسا، وجرى التداول على القطن في المزاد العلني بافتتاحه بقيمة 4500 جنيه كسعر القنطار إلى أن بلغ أعلى سعر له بواقع زيادة 500 جنيه.

الزراعة تدعم الفلاح بمده بالتقاوي والأسمدة

جدير بالذكر، أن محافظة الشرقية زرعت نحو أكثر من 56 ألف فدانا من محصول القطن هذا العام الحالي 2022، بواقع زيادة تصل 20 ألف فدان عن العام الماضي، وكان سعر القنطار يتراوح وقتئذ ما بين 5000 إلى 6000 جنيها ما دفع المزارعين في العام الثاني على التوالي للإقبال على زراعة القطن، وعززت وزارة الزراعة المصرية في زراعته بمد المزارعين بالتقاوي الجيدة والأسمدة والمبيدات.