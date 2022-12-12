استمرار زراعة المحاصيل الشتوية في كفر الشيخ.. 150 ألف فدان قمح

واصل مزارعو محافظة كفر الشيخ، أعمال زراعة المحاصيل الشتوية الأساسية، والتي من أبرزها محصول القمح، والذي تستهدف مديرية الزراعة زراعة 217 ألف فدان منه، كما تستهدف أيضاً زراعة نحو 100 ألف فدان من محصول البنجر.

زراعة 150 ألف فدان قمح حتى الآن

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم زراعة 150 ألف فدان قمح، حتى الآن بمراكز المحافظة، وإنه من المستهدف زراعة 217 ألف فدان قمح، لافتاً إلى أنه يتم تنظيم حملات توعية ضد الحشائش العريضة والنجيلية، بقرى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بالقمح ومركز البحوث.

زراعة 90 ألف فدان بنجر

وذكر «غربية»، في تصريحات له، أنه تم زراعة 90 ألف فدان بنجر حتى الآن ومستهدف 100 ألف فدان بنجر، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تأتي ضمن أولى محافظات مصر في زراعة محصول بنجر السكر، والذي يُعد المحصول الثاني لإنتاج السكر بعد القصب في مصر والعالم.

تنظيم ندوات توعية لزراعة القمح وترشيد استخدام المياه

وأكد «غربية»، أن الإدارات الزراعية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ تُنظم ندوات توعية، لزراعة القمح، وترشيد استخدام المياه لزيادة الإنتاج، والمحافظة على التربة، وذلك بحضور مسؤولين مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بالإدارة المركزية والإرشاد الزراعي وجهاز تحسين الأراضي.