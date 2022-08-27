نسمة محجوب تتألق في الفقرة الأولى من الليلة الحادية عشرة لـ«محكى القلعة»

أحيت الفنانة نسمة محجوب فقرتها الغنائية ضمن فعاليات الليلة الحادية عشرة من مهرجان محكى القلعة المقام في قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

قدمت نسمة خلال فقرتها عدد كبير من الأغنيات المصرية وعدد من الأغنيات الأجنبية التي أدتها باللغة الإنجليزية

نسمة محجوب تشدو بالإنجليزية

طلبت نسمة من جمهورها الغناء معها أغنية «لا لا» ثم استكملت الحفل بتقديم أغنية «يمكن أكون»

من المقرر أن يستكمل حفل اليوم بفقرة غنائية كبيرة مع الفنانة حنان ماضي حيث من المتوقع أن تصعد على مسرح محكى القلعة في تمام الساعة العاشرة والنصف وستقدم خلال الحفل أغنيات مثل (شباك قديم، شدي الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر) وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

حنان ماضي نجمة الليلة الحادية عشرة

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من النجوم بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، مثل هاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وهشام عباس، ونادية مصطفى، ونوال الزغبي، دينا الوديدي، فريق وسط البلد وغيرهم من نجوم ونجمات مصر والوطن العربي.