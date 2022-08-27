عرضته «الحياة» حصريا.. نسمة محجوب تقدم أغنيات لأول مرة في مهرجان القلعة

شهد حفل الفنانة نسمة محجوب، بمهرجان القلعة تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، حيث قدمت عددًا من أجمل وأشهر أغنياتها التي حققت نجاحًا كبيرًا ومنها أغنية «دي حكاية شعب».

نسمة محجوب تقدم مجموعة من أغانيها المميزة

طربت النجمة نسمة محجوب، جمهورها وعشاقها بعدد كبير من أغانيها الشهيرة، برفقة فرقتها منها «يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي ايه؟، مستغربة، دوام الحال»، بجانب مجموعة من أشهر الأغاني الغربية ونخبة من أعمال زمن الفن الجميل وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

قناة «الحياة» تعرض لقاء حصريا مع النجمة نسمة محجوب

كما نشرت قناة «الحياة»، على حسابها بموقع «فيس بوك»، لقاءً حصريًا مع النجمة نسمة محجوب والتي أكدت أنها تنتظر حفل القلعة كل عام لأن الجمهور يأتي للفنان مخصوص ويمتلئ المسرح بمحبي الفن وهو شعور مختلف بالنسبة لها عن أي حفلة أخرى، خاصةً أن هذا العام شهد تنوعًا في الفنانين سواء المصريين أو العرب بأنواع مختلفة من الموسيقى.

أضافت «محجوب»، خلال حوارها إلى الإعلامية آية الغرياني، على هامش الحفل، أن اختيارها للحفل يجعلها تحاول أن تثبت نفسها وسط النجوم لأن كل مطرب له أسلوب خاص ولون مختلف، متابعة أن مشاعرها تكون متضاربة على المسرح ولكنها ترتاح عليه أكثر من اختلاطها بالناس في الحياة العادية.

وكشفت أنها عادة في مهرجان القلعة تحب أن تقدم للجمهور أغانيها الخاصة ومنها «الميدلي».

شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري مثل هشام عباس، مدحت صالح، علي الحجار، دينا الوديدي، نوال الزغبي، هاني شاكر، نادية مصطفى، حنان ماضي، وغيرهم من نجوم ونجمات مصر والوطن العربي.