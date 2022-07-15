نسمة محجوب: غناء كورال شيكاغو بالعربي يدعونا للفخر.. والهجوم عليهم ضايقني

تحدثت الفنانة نسمة محجوب، عن تجربتها مع كورال شيكاغو للأطفال، قائلة إنها تعرفت عليهم من خلال صديق وتلميذ لها، يدعى محمد أباظة، موضحة أنه تربطه صلة قرابة بسيدة تدعى «سوزان»، على علاقة بالكورال، وترتب لهم رحلة إلى مصر، من أجل الغناء.

نسمة محجوب: رئيسة الكورال اتبسطت مني

أضافت نسمة محجوب، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المعروض على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أن متعة الكورال عندما يتجول في دولة ما، بعقد تعاون مع فنان موجود في البلد التي يزورها، متابعة: «أباظة قالهم عني، ورئيسة الكورال سمعت الأغاني بتاعتي، واتبسطت وواقفت».

وأشارت إلى أنها اجتمعت معهم عبر تطبيق «زووم»، وأجروا بروفات من خلاله: «أنا أقول وهما يقولوا ورايا، وكان عندهم شخص بيصلح لهم إزاي ينطقوا عربي، بيسمعوا وبيرددوا».

كورال شيكاغو للأطفال أدائهم عالي

أشادت نسمة، بأداء كورال شيكاغو للأطفال، قائلة أدائهم عالي، ولديهم موهبة كبيرة، والتزام كبير، ومذاكرة، واهتمام وجدية في العمل: «هذا شيء يدعونا للفخر، بأننا استطعنا نؤثر بثقافتنا وموسيقانا عليهم، لدرجة جعلتهم يتركوا العالم ويغنوا لنا»، مضيفة: «مصدقتش إننا هنوصل لهذه الدرجة من التفاصيل، وهما عملوا مجهود شاق، الناس دي بجد اشتغلت وتعبت».

اتضايقت من الهجوم على الكورال

علقت نسمة محجوب، على هجوم البعض على غناء الكورال الأمريكي باللهجة المصرية، قائلة: «اتضايقت من هجوم الناس عليهم، دول أمريكان وبيغنوا اللهجة بتاعتنا، إحنا اللي بنجري ونقلد ونقول عاوزين نغني إنجليزي ونعمل زيهم، وهما لما يجيوا من بره ويقرروا يغنوا العربية، وأول معاملة ياخدوها، تقوموا ضاربينهم بالقلم على وشهم، لا يا جماعة دول الأمريكان دلوقتي بيغنوا حاجتنا».

ووصفت نسمة، مشاركتها في موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، أنها من أكبر المحطات التي مرت عليها فنيا، بصحبة الأوركسترا العالمية بقيادة نادر عباسي: «من أحلى الحاجات اللي شاركت فيها، وفخورة جدا».