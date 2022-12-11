انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج.. 2561 فرقة ثابتة ومتحركة

انطلقت اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي تستمر لمدة 4 أيام، للأطفال من سن يوم حتى 5 أعوام، وبدأت الحملة بتطعيم الأطفال «كريمي النسب» بدور الرعاية، إذ تابع الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تطعيم الأطفال، وتوزيع الفرق.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لـ «الوطن»، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت اليوم، عبر 2141 فرقة تطعيم ثابتة داخل الوحدات الصحية بكل قرية ومركز، ومكاتب الصحة المنتشرة بالمدن.

فرق التطعيم المتحركة داخل سوهاج

وجرى نشر 420 فرقة تطعيم متحركة بين المنازل «من شقة لشقة»، ومحطات الأتوبيس، والقطارات، وأماكن التجمعات، والميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي، وفي الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

ويمكن للمواطنين بمحافظة سوهاج الاستفسار عن الحملة وأماكن التواجد بكل مدينة، عن طريق التواصل مع مديرية الصحة بسوهاج، من خلال الرقم «0934600666».