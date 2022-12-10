أنهت مديريات الصحة في جميع المحافظات، استعدادها لبدء تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنطلق غدًا الأحد وتستمر 4 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

موعد انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 في المحافظات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن موعد انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 في المحافظات سيكون الأربعاء، حيث يبدأ التطعيم من الأحد ولمدة أربعة أيام، حيث جرى التنويه عن الحملة في وسائل الاعلام المختلفة والسوشيال ميديا بالتعاون مع المحافظات.

فريق تطيعم ثابت ومتحرك في المحافظات

كما أعلنت وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 في المحافظات سيتم بفرق متحركة وثابتة، حيث تعتمد استراتيجية العمل بالحملة على التطعيم من منزل إلى آخر ومن شقة إلى أخرى، وتستهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال، مع التأكيد على عدم وجود أي أعرض جانبية للتطعيم.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 في المحافظات

وستعتمد الحملة على فرق ثابتة في الأماكن التالية:

1 ــ مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

2 ــ الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأوتوبيس وأماكن التجمعات.

3 ــ بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

4ــ الفرق المتحركة والتي تكون من منزل لمنزل وشقة لشقة.