تجديد حبس مدرس متهم بالتسبب في وفاة تلميذة بعد ضربها بأسيوط

جددت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط، حبس معلم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ريناد سيد الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم بحي غرب أسيوط، ما أدى إلى وفاتها خلال اليوم الدراسي.

اتهام والد التلميذه للمعلم

تعود أحداث الواقعة لقيام سيد صلاح، والد التلميذة «ريناد»، باتهام معلم بالمدرسة بالتسبب في وفاة ابنته التي شكت له من قبل من معاملة أحد المعلمين لهم بالفصل، فضربها ضربا مبرحا على يدها، ما تسبب في خوفها وامتناعها عن الذهاب إلى المدرسة في اليوم الثاني، لكن والدها أصر على ذهابها، وأثناء اليوم الدراسي أبلغوه بأن ابنته تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقلها إلى المستشفى بمدينة أسيوط.

وأضاف والد الطفلة، أنه عند وصوله للمستشفى وجد ابنته قد فارقت الحياة، وعلى فمها «ريم»، وأن إدارة المدرسة وضعت 3 أكياس «إندومي» منتهية الصلاحية داخل حقيبتها، حتي يعللوا أن ذلك سبب الوفاة، مشيرا إلى أن زملاءها في الفصل حكوا ما حدث من تعنيف المدرس لابنته، إذ ضربها ضربا مبرحا تسبب في وفاتها بعد سقوطها مغشيا عليها.

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة بيانا سابقا، قالت فيه إنه تم حبس المعلم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بضرب طفلة ضربا مبرحا أفضى لموتها، واستعمل القسوة وضرب أطفالا آخرين.

واستدعت النيابة 11 طفلا بنفس الفصل الدراسي، وبسؤالهم قرروا أنهم تعرضوا للضرب من المعلم على أيديهم بالعصا، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريعية لجثمان الطفلة.