أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

كشفت شعبة الدواجن في الغرف التجارية، اليوم، عن أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها المختلفة، كالبانيه والأوراك والشيش، حيث يحرص قطاع عريض على متابعة قيمتها السعرية في الأسواق قبل شرائها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بدوره، أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، آخر ما استقرت عليه أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في الأسواق صباح اليوم، حيث سجل كيلو الفراخ في المزرعة نحو 33 جنيها، ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 40 و41 جنيها اليوم.

الفراخ في المحلات التجارية

وبشأن السلعة الغذائية، فاستقر سعرها في المحلات التجارية، حيت تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، وسعر دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا، وسعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا، ووصل سعر شاورما دجاج إلى قيمة تراوحت بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكبد والقوانص بين 45 و58 جنيهًا، ويبدأ سعر البانيه من 85 ويصل إلى 110 جنيهات في بعض المناطق، وتراوح سعر الأوراك بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

كما تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات، وتراوح سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا، وتراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.