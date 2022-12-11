300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق «أسيوط – ديروط»

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق «أسيوط – ديروط» الزراعي، بطول 18 كم بقطاع مركز أسيوط، بتكلفة 300 مليون جنيه حتى مركز منفلوط.

توسعة الطريق

وتفقد المحافظ، بحسب البيان الصادر، أعمال تطهير ورمي التربة الزلطية، وتوسعة الطريق، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى مسعود للأعمال التي يُجرى تنفيذها من تطهير وتوسعة وإزالة للإشغالات وكل المعوقات من جانب الطريق، لاستكمال الأعمال وفقًا للخطة الزمنية التي ستستغرق 6 أشهر للمرحلة الأولى من المشروع.

خدمة الحركة المرورية

وقال المحافظ، إن مشروع ازدواج الطريق الزراعي «أسيوط – ديروط» سيخدم الحركة المرورية إلى مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط، وجميع القرى على جانبي الطريق، لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية والتنموية الكبرى والمساهمة في تحقيق التنمية السياحية والصناعية والتجارية لما له من مردود ايجابي على الاقتصاد المحلي والقومي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها بعد 6 أشهر بتكلفة 300 مليون جنيه، وتمتد في المسافة بين مركز أسيوط حتى منفلوط، بمسافة 18 كم.