عضو هيئة تدريس بـ«زراعة المنصورة» يفوز بجائزة أفضل بحث علمي من MDPI

أعلن الدكتور محمد على شطا عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة، اليوم، عن حصول الدكتورة لمياء محمود محمد محمود، المدرس بقسم الفاكهة بكلية الزراعة على جائزة أفضل بحث علمي لعام 2022 والمقدمة من دورية Horticulturae التابعة لمعهد النشر الدولي متعدد التخصصات (MDPI) في سويسرا.

استراتيجيات مواجهة التغير المناخي وارتفاع درجة الملوحة

وبحسب بيان صحفي لكلية الزراعة، يعتبر هذا البحث من نواتج برنامج بحثي مشترك بين جامعة المنصورة وجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية لوضع استراتيجيات مختلفة لمواجهة التغير المناخي وارتفاع درجة الملوحة بالأراضي الزراعية.

وذكرت كلية الزراعة أن التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة فلوريدا الأمريكية، أثمر عن نشر 12 بحثا في مجلات مفهرسة دوليا نشرتها الدكتورة لمياء محمود محمد محمود، في أرقي المجلات العلمية العالمية فئة Q1 وQ2 خلال فترة البعثة.

وتقدم الدكتور محمد على شطا عميد الكلية، بخالص التهاني القلبية للدكتورة لمياء محمود محمد محمود، ‏مع أرق الأمنيات بدوام التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار.

12 بحثا للدكتورة لمياء محمود

يذكر أن الدكتورة لمياء محمود محمد محمود، ‏ حصلت على أفضل ورقة في علم البستنة 2022‏ في أمريكا، لبحثها عن استخدام المياه المالحة في الزراعة، حيث درست في برنامج تربية وتحسين الموالح وتدربت على تقنيات متنوعة مثل: الإكثار الدقيق والهندسة الوراثية والتطعيم الدقيق والهدف الرئيسي إنتاج نباتات مقاومة للظروف غير الملائمة، ومن أهمها زيادة الملوحة والجفاف والتي تعتبر مشكلة كبيرة في مصر ونظرا للتغير المناخي وحدوث زيادة في مستوى مياه البحار.