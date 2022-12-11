أسعار الألبان والجبن اليوم في المحافظات.. الجاموسي بـ16 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم تشهد استقرارا في أسعار اللبن البقري، وارتفاعا محدودا بواقع جنيه واحد في أسعار اللبن الجاموس.

كما تشهد أسعار الجبن والسمن البلدي تراجعا 3 جنيهات في سعر الكيلو، ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 16 جنيها، وسجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، وذلك خلال عمليات البيع والشراء اليوم بالأسواق الحرة ومتاجر الألبان بمحافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد

وأشار إلى إن تراجع بعض أسعار الألبان والجبن اليوم أمر يرجع لإنتاج كميات كبيرة من الألبان في فصل الشتاء، والذي يعود لكثرة المراعي من البرسيم الأخضر كونه أحد أهم المراعي للثروة الحيوانية علي مدار العام، والمنزرع فقط في هذا الفصل من العام.

وواصل أن أسعار الألبان والجبن اليوم جاءت كالآتي:

سعر كيلو الجبنة القديمة: 42 جنيها

سعر كيلو المش: 16 جنيها

سعر كيلو المورتة الفلاحي: 17 جنيها

سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي: 90 جنيها

سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي: 78 جنيها

سعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي: 32 جنيها.