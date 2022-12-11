جامعة سوهاج تطلق مبادرة «علمك أمانة لمناهضة ختان الإناث»

أطلقت جامعة سوهاج مبادرة «علمك أمانة لمناهضة ختان الإناث»، في احتفالية نظمتها كليتا الطب البشري والتمريض، وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن قضايا المرأة تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، التي تسعى جاهدة لمساندتها للحصول على كل حقوقها التي كفلها الدستور والقانون، ومواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات والسيدات.

وأضاف «عبد الخالق» في بيان، أن جامعة سوهاج تحرص على نشر الوعي التثقيفي بين جميع أفراد المجتمع للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد أمنه واستقراره، ولا سيما الظواهر التي تؤثر سلباََ على صحة وسلامة المرأة وأهمها قضية ختان الإناث.

فعاليات توعية بخطورة العادات والتقاليد السيئة

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل تلك الفعاليات التي من شأنها التوعية بخطورة بعض العادات والتقاليد السيئة التي تسبب أضرارا نفسية وجسدية لأفراد الأسرة، خاصة المرأة، إذ أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة «علمك أمانة لمناهضة ختان الإناث»، لتصحيح الفهم الخاطئ للأشخاص الذين مازالوا يرون أن الختان ليس جريمة في حق الفتيات، مشيراً إلى أن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون لأنه يعد أحد أشكال العنف ضد المرأة، لذلك لا بد من تكاتف جميع الجهود وتعزيز القيم والممارسات الاجتماعية الإيجابية للفرد والأسرة، إلى جانب دعم خطط الدولة للقضاء على تلك الظاهرة السيئة التي تمثل انتهاكاََ نفسياً وبدنياََ يمارس في حق الأطفال والقاصرات، بل ويلازمها طوال حياتها.

أضرار الختان الطبية

وتحدث الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، عن ظاهرة ختان الإناث من المنظور الطبي، بدءََا من تعريفها وما ينتج عنها من مشاكل صحية تتعرض لها الطفلة قد تؤدي إلى الوفاة، وكذلك تأثير الختان على الزوجة وما يسببه من مشاكل زوجية قد تنتهي بالطلاق، موضحاً أن الختان عادة سيئة متوارثة ليس لها سند طبي أو علمي أو شرعي، لذلك لا بد من تشديد العقوبة على كل من يجري هذه العمليات ومن يحرض عليها، مع رفع مستوى التوعية داخل القرى والنجوع لمنع انتشار الأفكار والممارسات الضارة التى تهدد سلامة الإنسان.