جامعة سوهاج تشارك الكنيسة الإنجيلية ندوة لمكافحة الشائعات

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الندوة التثقيفية التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية عن «دور المؤسسات فى التوعية بالقضايا المجتمعية ومكافحة الشائعات الضارة بالأمن القومي»، بحضور القس الدكتور عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية والدكتور ماجد عزمي مدير منطقة أسيوط للصحة النفسية، بمقر الكنيسة بسوهاج.

أثار الشائعات السلبية

وأكد «عبد الخالق» ضرورة الانتباه إلى ما تُحدثه الشائعات من آثار سلبية، باعتبارها إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، وما ينطوي على تبادل الأخبار ونشرها من دون التأكد من صحتها من بلبلة واضطراب في الأمن المجتمعي، لافتاً إلى أنه في الوقت أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة، في ظل لجوء البعض إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة، التي لا يتوقف خطرها عند هذا الحدّ فحسب، بل إن لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية هائلة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا.

دعوة لتكاتف مؤسسات الدولة ضد الشائعات

ودعا رئيس الجامعة، إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كل مايضر ويهدد بأمن وسلامة مجتمعنا، مثمناً دور المواطن المصري الإيجابي والفعال في التطور والتنمية التي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة من بناء وتعمير ومشروعات قومية عملاقة يتم تنفيذها على أرض الوطن، متمنياً أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يحمي بلدنا من شرور المتربصين والمغرضين.