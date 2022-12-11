مجازاة العاملين بـ «صحة أبو حماد» في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل فرق التطعيم ضد شلل الأطفال، في مدينة أبو حماد، والتأكد من تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 أعوام، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ووضع العلامات الإرشادية، وعمل الفرق المتحركة من منزل لمنزل وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب.

عقوبات على مسؤولي الإدارة الصحية بأبو حماد

وقرر وكيل وزارة الصحة توقيع العقوبة، واستصدار قرار جزاء فوري رقم 984 لسنة 2023، بخصم ثلاثة أيام لكل من مدير الإدارة الصحية بأبو حماد، ومشرفي المديرية على الإدارة، ومراقب أول الإدارة، ومشرف الإدارة، والمشرف اللصيق، لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء دورهم بالإشراف على الحملة، وعدم اتباع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأوضح وكيل الوزارة، أن حملة التطعيم تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، ويجري التطعيم بطعم سابين الفموي النمط 2، بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم «من شقة لشقة» عن طريق الفرق المتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.