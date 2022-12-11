انضمام «البيطريين» لمنظومة مكافحة العدوى بوزارة الصحة.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، موافقة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة على انضمام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة لفرق العمل الخاصة بالوزارة والكيانات الصحية بالجمهورية، وذلك عقب لقاء جرى بمقر وزارة الصحة والسكان جمع بين النقيب العام والدكتور عمروقنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وبحضور الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة.

وأوضح الأمين العام للنقابة، أنه ورد للنقابة العامة للأطباء البيطريين طلبات ورغبة العديد من الزملاء الأطباء البيطريين الراغبين في دخول مجال العمل فيما يخص مكافحة العدوى من أطباء داخل الحكومة وآخرين من العاملين بالقطاع الخاص وآخرين ممكن يرغبون في العمل بهذا المجال الواعد بالمستشفيات والمعامل المختلفة، ولذا تم التنسيق لهذا الاجتماع لعرض المطلب والموافقة عليه

تكلفة دبلومة مكافحة العدوى الرسمية

وقال «سيف»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، ووفقا لما أسفر عنه اللقاء، أنه لمن يرغب في الحصول على دبلومة مكافحة العدوى الرسمية من وزارة الصحة والتي مدتها سنة كاملة بمعدل يومين أسبوعيا وبتكلفة إجمالية رسمية تسدد للوزارة بقيمة 6 آلاف جنيه، يتقدم بطلب للنقابة العامة وسيتم إرسال كشوف بما لا يزيد على 25 اسما في كل كشف للتدريب بمركز الأميرة فاطمة التابع لوزارة الصحة والحصول على الدبلومة، وسيتم تسجيل الحاصلين على الدبلومة بسجل أخصائي مكافحة عدوى واعتماد ذلك ببيانات الرقم القومي.

وأضاف: «يمكن للزملاء البيطريين المعينين بوزارة الصحة والمعامل والمستشفيات بالمحافظات، بالتسجيل المباشر بإدارة مكافحة العدوى بالوزارة، وفقا للتعليمات الفورية الصادرة من الدكتور عمروقنديل رئيس قطاع الطب الوقائي لإدارة مكافحة العدوى عقب استجابته لطلب النقيب العام منه ذلك».