مدير المشروع الوطني للقراءة: لدينا 12 مليون مشاركة في الدورة الثانية

قال هشام السنجاري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا وأحد المسؤولين عن مسابقة المشروع الوطني للقراءة، إنّ المشروع الوطني للقراءة انطلق في مصر عام 2020، حيث يبدأ مع بداية العام الدراسي في سبتمبر أو أكتوبر حتى شهر من العام التالي، إذ شهدت الدورة الثانية زيادة في عدد المتقدمين بواقع 12 مليون مشاركة مقارنة بـ3.5 مليون مشاركة.

بالنسبة للفئات المستهدفة من هذا المشروع

وأضاف مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «بالنسبة للفئات المستهدفة من هذا المشروع، فإن لدينا طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، والمعلمين، وطلاب الجامعة، ونتمنى أن نغطي ما يزيد على الـ100 مليون نسمة».

القراءة تشجعنا على تقبل الآخر

وتابع «السنجاري»، «القراءة أحد الأولويات، مشروعنا يتماشى مع رؤية مصر 2030، يدعم القراءة ويهدف إلى الوصول للقراءة النقدية، فالإنسان يجب أن يقرأ كي يستفيد، كما أن القراءة تشجعنا على تقبل الآخر، فعندما نطلع على الثقافات الأخرى يكون لدينا القبول، ولا نفرض على الطلاب كتبا معينا كي نقرأها، لكننا نترك لهم حرية الاختيار لما يناسبهم وهناك مراحل متعددة للتحكيم حتى تحكم على مدى وعي الطالب».