للمحال العامة والنشاط الصناعي.. المستندات المطلوبة لربط الصرف السائل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، المستندات المطلوبة لتوصيل أو ربط صرف المخلفات السائلة بشبكة الصرف الصحي للمحال العامة والنشاط الصناعي، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة، وذلك لإعداد المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب لسرعة إنجاز تنفيذ الطلبات.

المستندات المطلوبة لتوصيل أو ربط صرف المخلفات السائلة بشبكة الصرف الصحي

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، أن المستندات المطلوبة هي:

1- الرخصة والرسومات الهندسية

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة

3- بطاقة ضريبة وسجل تجاری حديث إن أمكن

4- إيصال مياه وكهرباء حديث إن وجد

5- ما يفيد استيفاء الشروط الصحية الواجبة طبقاً لأحكام قانون رقم 93 لسنة 1962.

6- إقرارمن العميل بالالتزام بسداد تكاليف إزالة الملوثات التي تقررها الشركة في حالة تجاوز المخلفات السائلة حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها في القوانين المنظمة

7- صورة من الموافقة البيئية.

حصول المواطن علي الخدمة

ويحصل المواطن أو الجهة على الترخيص اللازم من أجل توصيل أو ربط صرف المخلفات السائلة بشبكة الصرف الصحي، ويصبح بعد الصرف رسميا.