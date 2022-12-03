قناة الحياة تنشر فيديو عن محطة الطارف لمعالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة الطارف لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، والتي وفرت 2000 فرصة عمل للأهالي.

الهدف الرئيسي من المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وقبل يومين، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سلسلة من القوافل الطبية في عدد المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير خدمة طبية شاملة ومجانية للأهالي في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، تحقيقا للهدف الرئيسي من المبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطن.

وكشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن القوافل تنطلق في المناطق الأكثر احتياجا بـ6 محافظات، وتضم كل قافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، من أجل توفير الخدمة بالشكل اللائق.