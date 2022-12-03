قناة الحياة تنشر فيديو عن مشروع إنشاء محطة قوص لمعالجة الصرف الصحي في قنا

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة قوص لمعالجة الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة قنا.

المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا

هذا وقالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وفقرًا على مستوى الجمهورية.

أوضحت أن القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة تُقدم كل التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجلدية إلى جانب النساء والتوليد، وغيرهم، وينفذها كادر طبي متميز من كلية الطب البشري بجامعة جنوب الوداي، وذلك يتم من خلال بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات.