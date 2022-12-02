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تجديد اعتماد شهادة الأيزو لخدمة عملاء «الصرف الصحي» بالقاهرة الكبرى

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سلامة عامر
12:39 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتياز قطاع خدمة العملاء بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية «ISO9001: 2015».

وقال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، في بيان، إنه تم تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية لقطاع خدمة العملاء بالشركة، بعد مراجعة الجهة المانحة NES كافة المتطلبات اللازمة لاعتماد الشهادة.

تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بكافة قطاعات الشركة، خاصة بقطاع خدمة العملاء، والذي يمثل حجر الزاوية لجمهور عملاء الشركة، لافتاً إلى أن مراكز خدمة العملاء منتشرة بكافة مناطق محافظة القاهرة، وتعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات والتعامل مع شكاوى واستفسارات العملاء.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وتابع أن الشركة توفر للعاملين أحدث البرامج التدريبية المتخصصة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القاهرة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.