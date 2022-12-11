«البيئة» تحذر من زيادة الملوثات والجزيئات العالقة في الجو اليوم

وقال بيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم، إنّه بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإن من المتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لاستمرار تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى، خلال اليوم الأحد، نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبري.

وذكر البيان أنه يصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة، ويؤثر على مستوى جودة الهواء ومتوقع أيضا تغيير اتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية تميل نحو الجنوب.

وتابع البيان بأنّ التحسن التدريجي سيبدأ، من يوم الاثنين، على بعض المناطق بمحافظات القاهرة الكبري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها؛ للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وناشدت وزارة البيئة الكيانات الصناعية في القاهرة الكبرى باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

وأكدت وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.