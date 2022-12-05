إنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة البيئة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه جرى إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بقرار رقم 117 بتاريخ في 21/4/2019 تنفيذا للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء يوم 15 نوفمبر 2017، وأكدت أن وزارة البيئة وفقا لقانون البيئة تختص بوضع سياسات واستراتيجيات من شأنها حماية حق المواطن في بيئة صحية وآمنة، فهي ليست وزارة تنفيذية.

تفعيل وجاهزية وحدة لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تفعيل وجاهزية وحدة لحقوق الإنسان بوزارة البيئة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقدم رئيس اللجنة خالص التهنئة على النجاح المبهر الذي حققه مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي والذي شهد مشاركة دولية مشرفة.

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وأشار إلى أن موضوع طلبات الإحاطة المقدمة، ليس فقط بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ولكن أيضا اللجنة تتطلع لاستكمال هذا الموضوع لمعرفة كل ما يخص الوحدة منذ انشائها، مدى فاعليتها، المهام الموكلة لها، هيكلها التنظيمي، كما استفسر عن الآلية المتبعة بالوحدة لإدارة عمل شكاوى حقوق الإنسان.

توعية المواطنين بتلوث الهواء

وأوضحت ياسمين فؤاد الجهود التي تبذلها الوزارة في توعية المواطنين بتلوث الهواء، إعادة تأهيل البحيرات المصرية، بالإضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وفي إطار استضافة مصر لقمة المناخ، قامت الوزارة بحملات توعية لرفع الوعي بقضية تغير المناخ وأثرها على حياة الأجيال القادمة.

وأشارت إلى تميز مصر في نجاح قمة المناخ من خلال زيادة نسبة مشاركة المجتمع المدني، إتاحة مساحة لنشطاء المناخ والتركيز على جانب العدالة المناخية، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة في إطار تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة